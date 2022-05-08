انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تكشف عن هدايا أبو هشيمة لها.. حقيقة امتلاكها 24 سيارة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة ياسمين صبري أنه تزوجت رجال الأعمال المصري احمد أبو هشيمة يوم 17 أبريل 2020، وذلك بدون مهر أو مؤخر صداق، وأكدت أنه كان زوج كريم معها كثيراً طوال فترة الزواج، وكان دائماً يفاجئها بالكثير من الهدايا، ولكن كل ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه شئ غير صحيح.

ياسمين صبري تكشف عن هدايا أبو هشيمة لها

وقالت ياسمين صبري أنه قدم لها الكثير من الهدايا المميزة، ولكنها نفت تماماً كل ما انتشر حول حصولها على مصنع عدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة فارهه، وأن فترة الزواج كانت سلسلة وأنها تكن له الاحترام الكثير، وأن الانفصال تم بهدوء وبالاتفاق بينهم.

أول تعليق لياسمين صبري بعد الانفصال

وحرصت الفنانة ياسمين صبري على التعليق عن انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وقالت أن كل شيء قسمة ونصيب، وقالت عن انفصالها “كل شئ قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء”.

زواج ياسمين وأبو هشيمة في 2020

وتزوجت ياسمين وأبو هشيمة في 2020، وبعد حوالي شهر من إعلان خطوبتها رسمياً، وأصدر الثنائي بيان بخصوص هذه المناسبة وقالوا فيها “تقديراً لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.