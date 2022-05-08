لن تصدق هذا هو السبب الحقيقي لطلاق الفنانة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. والمفاجأة بشأن الطرف الذي قرر الانفصال!

وكشف المصدر نقلا عن موقع "فوشيا "أن سبب الطلاق ناتج عن رغبة ياسمين في العودة إلى التمثيل وذلك عقب غيابها عن المشاركة في أعمال فنية لسنتين على التوالي وهذا الأمر يتعارض مع رغبة أبو هشيمة .

وتابع المصدر أن ياسمين صبري فضلت العودة إلى التمثيل حتى لا تطول فترة غيابها عن الساحة الفنية والجمهور أكثر من ذلك ثم تفكر في مسألة الإنجاب .

إلا أن أحمد أبو هشيمة عارض ذلك وكان يرغب في تهدئة الوضع وطلب أن يعيشا حياتهما معا ثم يفكرا في ترتيب الحياة بينهما لاحقا وهو ما رفضته ياسمين صبري.

وأشار المصدر إلى أن ياسمين صبري وجدت أنها لم تحقق شي لنفسها من وراء تلك العلاقة سواء على مستوى العمل أو على المستوى الشخصي والحياة الزوجية من خلال الإنجاب مما دفعها إلى طلب الانفصال والطلاق وتنازل أبو هشيمة لرغبتها .