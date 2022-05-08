انت الان تتابع خبر ما قاله الفنان عبدالمجيد عبدالله لجمهوره في حفلة بدبي يثير ضجة أحب البنات أكثر من غيرهن اتفرج ماذا قال!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استقبل الجمهور في دبي، النجم عبد المجيد عبد الله بحفاوة بالغة وتصفيق حار بمجرد صعوده على خشبة المسرح، وتفاعل معه الحضور والمتابعين للحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجدير بالذكر ان الفنان عبد المجيد عبد الله أكد للحضور مدى محبته للشباب بشكل عام والفتيات بشكل خاص، وقال: "يا هلا فيكم يا جمهوري الحبيب.. أنتوا عارفين أن أنا أحب البنات.. وأحب الشباب شوية بس أحب البنات أكتر"، وهو ما أثار ضجة بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا هذا المقطع من الحفل وعبروا عن مدى إعجابهم بما قاله النجم الشهير وممازحته للحضور.