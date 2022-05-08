انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة حول ثروة أصالة .. كم تبلغ اتفرجوا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سب موقع idolnetworth المختص بالتدقيق بثروة النجوم حول العالم، تم الكشف عن قيمة ثروة الفنانة السورية ​أصالة​، فأشار الموقع الى انها وصلت الى أعلى مستوياتها خلال الفترة الماضيةوقدّر الموقع ان ثروة أصالة تصل الى 10 ملايين دولار أميركي ما اعتبره البعض رقماً ليس بكبير لنجمة قدمت الكثير للفن خلال السنوات الماضية، ورأى البعض الآخر ان أصالة تنفق الكثير من الأموال على فنها واطلالاتها، وليست من النوع الذي يحب أن يجمّع المال في المصرف، بل تستفيد من ما تحصل عليه من عملها لكي تعيش وتصرف على أولادها