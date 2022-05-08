انت الان تتابع خبر راغب علامة: الله لا يوفّقكم ولا يسامحكم اتفرجوا لماذا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هاجم الفنان اللبناني ​راغب علامة​ المنظومة السياسية في لبنان، وكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي:"صوتي في الإنتخابات سأعطيه لربّ العالمين عسى ان يحقق كلامي وهو كلام كل مواطن لبناني غير تابع للمنظومة التي دمّرت لبنان وأبادت أحلام اللبنانيين الله لا يوفّقكم ولا يسامحكم يا من قتلتم أحلام الأطفال وسرقتم الأموال وأحلام الناس، وأوصلتم لبناننا الجميل لأسوأ أحواله.الله ينتقم منكم".

وكان انتقد راغب علامة هذه الطبقة السياسية مؤخرا، اذ كتب على حسابه الخاص: "الأوادم سكروا شوارع بيروت كلها واصبحت عاصمتنا شبه سجن حتى يجتمعوا الأوادم من اجل ان يطرحوا الثقة بوزير الخارجية !!لم يجتمعوا الاوادم بعد ما حصل بانفجار المرفأ و بسرقة البنوك وب ٤٠ مليار $ على كهرباء مقطوعة بالكامل وبفساد التابعين ولم يكلفوا نفسهم ان يطرحوا الثقة بمسؤول واحد