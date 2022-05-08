انت الان تتابع خبر اتفرج كيف شوق أحمد السبكي الجمهور لفيلم عمهم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صرح المنتج ​أحمد السبكي​، عن موعد عرض فيلم "عمهم"، للممثل المصري ​محمد إمام​ في دور العرض بمصر وفي الدول العربية.وشارك السبكي، بوستر الفيلم عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليه وكتب: "البوستر التشويقي ل​فيلم عمهم​ عيد الاضحى 2022".

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر.إنتشر البوستر بشكل كبير بين المتابعين الذين تفاعلوا معه وعبروا عن تشوقهم لمشاهدته