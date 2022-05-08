انت الان تتابع خبر بسبب أحمد عز.. سر صادم وراء انفصال أبو هشيمة وياسمين صبري والجميع في ذهول! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثار رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، بشكل رسمي. وأكد مصدر مقرب من أبو هشيمة، أن الانفصال تم بشكل راقي للغاية وفي أجواء تسودها الاحترام، مؤكدا أن الفنانة ياسمين صبري حصلت على كل حقوقها كاملة .وتداولت أقاويل تفيد بأن أبو هشيمة انفصل عن ياسمين صبري بسبب عودتها للتمثيل مرة أخرى، وتعاقدت مع فيلم مؤخرا مع الفنان أحمد عز مما أثار غضب أبو هشيمة.

ومسلسل فرصة تانية من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج مرقس عادل، وضم المسلسل عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، أشرف زكي، ومحمود البزاوي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين.