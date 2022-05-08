انت الان تتابع خبر خطوبة ياسمين عز الدين مذيعة MBC مصر من أبوجبل تشعل الوسط الفني ! غزل بلا حدود ودون خجل ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي - سيما - بأخبار تتحدث عن خطوبة حارس مرمى المنتخب المصري " أبوجبل" من الإعلامية الشهيرة في شبكة الإم بي سي ياسمين عز.

وفي الحلقة خرجت الإعلامية عن اسلوب الحوار المتبع في البرنامج وتحدثت وكأنها تغازل اللاعب، خاصة بعدما قالت صراحة ودون خجل وأبو جبل جالس على الكنبة إلى جوارها "أنت مورد وخدودك حمرا"كمثال فقط.

هذا وعلق الجمهور على الصور والفيديوهات المنتشرة بشكل كبير مؤخراً، مؤكدين إعجاب الإعلامية ياسمين عز بحارس المرمى محمد أبو جبل، وعقدوا مقارنة مع حلقة سابقة جمعت الإعلامية وفاء الكيلاني والفنان تيم الحسن قبل زواجهما، وهي تقول له: "تيم أنا عايزة أتجوزك"، ليرد عليها قائلًا: "بقبل فورًا حبيبة قلبي".