الاختيار 3.. تسجيل يكشف خلاف مرشد الجماعة مع عبد المنعم أبو الفتوح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:28 مساءً - حقق مسلسل "الاختيار 3" نجاحا كبيرا وتصدر قائمة المشاهدات فى موسم دراما رمضان 2022.

وحمل مسلسل "الاختيار 3" رسالة هامة عنوانها “القرار”.

وكان للمقاطع المصورة والصوتية المسربة ضمن حلقات المسلسل الذي جاء في 29 حلقة، دور كبير في انتشار العمل الفني المرتبط بفترة هامة عاشتها مصر.

وجاء فى الحلقة الرابعة من مسلسل “الاختيار 3” إذاعة تسجيل مسرب للمرشد العام محمد بديع أثناء حديثه عن عبد المنعم أبو الفتوح، وخلافه معه بعد انفصال الأخير عن الجماعة، ورفضه عدم الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، رغم عرضهم عليه عددا من المناصب الخاصة بمهنة الطب.

وقام مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بوصف عبد المنعم أبو الفتوح بأن اتجاهاته غير جيدة، وقال: “رغم أن الإخوان كانت باقية عليه، إلا أنه لم يلتزم بها وانشق عنا".