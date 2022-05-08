مي حلمي تكشف حقيقة ارتباطها من أبو هشيمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:22 صباحاً - خرجت الإعلامية الرياضية، مي حلمي عن صمتها، لكشف حقيقة ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

في هذا السياق، فاجأت مي جمهورها، بالرد على حديث الكثير من المتابعين حول ارتباطها بـ "أبو هشيمة"، بعدما نشرت فيديو عبر حسابها على موقع الصور الشهير "انستجرام" ظهرت فيه مرتدية فستان "تايجر" أثناء قضاء إجازتها الصيفية في دبي.

وكتب أحد المتابعين لـ "مي" تعليق على الفيديو قائلة لها بسخرية: "خطيبك رجل الأعمال طلع أبو هشيمة"، وهو ما دفع الإعلامية الرياضية الرد عليها بقولها: "لية أبو هشيمة عنيه ملونة؟"، وجاء التعليق من مي كنوع من نفي تلك الشائعة التى انتشرت في الساعات الماضية، بسبب صورتها التى نشرتها فور انتشار أنباء عن انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة.

وتحدثت الإعلامية مي حلمي عن ارتباطها ومواصفات خطيبها لأول مرة، مشيرة إلى أنها كانت مفتقدة إحساس الطبطبة والحنية، بجانب الحديث عن التريند على السوشيال ميديا.

وقالت مي حلمي خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر: أنا مرتبطة من بدري وهو راجل بجد، وكنت محرومة من الطبطبة والحنية وأن حد يقولك أنتي صح، ومن النصيحة الحلوة، ودايما بيقولي خليكي على طبيعتك وهو أقرب إنسان بصدقه وبيشجعني أكون أحسن نفسيًا ومهنيًا، والعلاقة لما الناس بتعرفها بتبوظ بس الارتباط إشهار وعشان كدا قولت للجمهور، بس أنا بعرف الناس حاجات معينة مش كل حاجة وموضوع اليخت كان مجرد هزار.