فن ومشاهير

غادة عبد الرازق تنعى شهداء الوطن: ربنا يصبر عائلاتهم

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:25 صباحاً - نعت الفنانة غادة عبد الرازق شهداء الوطن بعد هجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء.

وكتبت غادة عبد الرازق عبر حسابها بموقع انستجرام : رحم الله شهداء حادث سيناء وربنا يصبر عائلاتهم .

وكان قد أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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