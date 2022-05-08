غادة عبد الرازق تنعى شهداء الوطن: ربنا يصبر عائلاتهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:25 صباحاً - نعت الفنانة غادة عبد الرازق شهداء الوطن بعد هجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء.

وكتبت غادة عبد الرازق عبر حسابها بموقع انستجرام : رحم الله شهداء حادث سيناء وربنا يصبر عائلاتهم .

وكان قد أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.