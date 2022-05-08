وزيرة الثقافة تنعي شهداء الوطن بسيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:28 صباحاً - نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات شهداء الوطن من رجال ومقاتلي القوات المسلحة والذين سقطوا بسبب الحادث الإرهابي الغاشم بمنطقة غرب سيناء اثناء اداء واجبهم فى الحفاظ على مقدرات البلاد وقدموا أرواحهم فداء لمصر .، وأكدت ان هذه الأعمال الوضيعة لن تنال من وحدة الشعب المصري ولن تزيده الا اصرارا على مواصلة البناء والتنمية ، وقالت نسال المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين داعية الله ان يحفظ أبناء الوطن القائمين على أمنه وسلامته .