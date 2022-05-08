شاهد.. هبة مجدي تظهر عبر إنستجرام برفقة زوجها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:28 صباحاً - حرصت الفنانة هبة مجدي ، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هبة مجدى في الصور بإطلالة رومانسية انيقة برفقة زوجها ، مما أثار إعجاب متابعيها.

وكانت اخر اعمال هبة مجدى مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرون، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.