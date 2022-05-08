انت الان تتابع خبر لن تصدق ابداً أن هذه الفنانة الشهيرة إبنة مريم فخر الدين.. والمفاجأة في هوية والدها اليكم التفاصيل ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الفنانة إيمان ذو الفقار، ابنة الفنانة الراحلة مريم فخر الدين والفنان محمود ذو الفقار، عمها هو الفنان صلاح ذو الفقار والفنان نور الدين ذو الفقار، خالها هو الفنان يوسف فخر الدين، وزوجة مدحت الهواري رجل الأعمال المصري.

ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف على أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتينومن بين هؤلاء، الممثلة المصرية إيمان محمود ذو الفقار التى ولدت في( 27 نوفمبر 1952)، وهي إبنة الممثل والمخرج محمود ذو الفقار، والفنانة الجميلة مريم فخر الدين، وشاركت إيمان بدور الطفلة الصغيرة المخطوفة (سوسن) في فيلم ملاك وشيطان.

بطولة الدنجوان الراحل رشدي أباظة وإخراج كمال الشيخ وكان دورها في الفيلم بالغ الأهمية، ومثلت بعض الأفلام حينما كبرت .لتشارك إيمان محمود ذو الفقار بعدها في عدة أفلام قبل أن تقرر اﻹبتعام عن التمثيل بعد آخر أفلامها وهو (كم أنت حزين أيها الحب) عام 1980، من أبرز أعمالها (القطط السمان، قصر الهواء، حرامي الحب).

الجدير ذكره أن الفنانة مريم فخر الدين رحلت عن عالمنا في 3 نوفمبر 2014.