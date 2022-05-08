انت الان تتابع خبر بعد مشاركتها في الكبير أوي.. مربوحة تعلن إصابتها بالمرض الخبيث.. والجميع: لعنة دنيا سمير غانم! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - موهبة فنية خطفت بها الفنانة رحمة أحمد، أنظار جميع عشاق الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، بأول ظهور بطولة لها في مسلسل الكبير أوي، الجزء السادس.

ولم تمر سوى أيام معدودة على تألق الفنانة رحمة أحمد في مسلسل الكبير أوي، حتى أعلنت عن معاناتها المرضية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «لميس الحديدي» في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON». معاناة مربوحة من المرارة

أكدت رحمة أحمد، أنها تعاني من المرارة، ما يجعلها في حاجة إلى عملية، قائلة: «كان عندي المرارة أصلا فالمفروض كنت أدخل أعملها، بس لقيت عندي حصوات على المرارة لسه محتاجة أظبط تحاليل علشان أدخل أعملها، وشوية مشاكل كده في الكلى».

وأحدث حديث رحمة ضجة في وسائلا التواصل وقال بعض الجمهور إن لعنة دنيا سمير غانم أصابتها.

معلومات عن مرض «مربوحة» وتعد المرارة، عبارة عن عضو صغير يتمركز في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل الكبد، يخزن بداخله مادة الصفراء، الذي بدوره يكون سائلا أخضر مائل للأصفر يساعد على الهضم، ولكن قد يشهد بعض المشكلات عندما يسد شيء ما القناة الصفراوية، على غرار حصوة المرارة.

وتوجد العديد من الطرق لعلاج حصوات المرارة واستئصالها، والتي من بينها علاج حصوات المرارة بدون جراحة، من خلال استئصالها باستخدام المناظير فقط، وفقا لما كشفه الدكتور عمرو السبكي، استشاري الجراحة العامة وجراحة الغدد والمناظير، خلا لقائه الإعلامي في برنامج «الحكيم في بيتك»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي».

تفاصيل استئصال حصوات المرارة باستخدام المناظير يمكن استئصال حصوات المرارة باستخدام المناظير فقط، من خلال إجراء 3 فتحات بحجم القلم في منطقة البطن، وهو ما يسهل على المريض الخروج في اليوم ذاته، ومتابعة العلاج في المنزل.