نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تعليق لـ مي حلمي بعد ظهورها بـ”التايجر” وربط إطلالتها بـ أبو هشيمة على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت المذيعة مي حلمي، على المتابعين الذين سخروا من ظهورها بفستان من جلد النمر أو “التايجر”، معتبرين أنها حاولت الاستفادة من “تريند تايجر” الذي انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك بعد انفصال الفنانة ياسمين صبري عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في إشارة منهم إلى فستان النمر المشترك بين ياسمين وزوجته السابقة الفنانة هيفاء وهبي، باعتبار أنه سر ارتباطات رجل الأعمال بهما.

ووصفت مي حلمي منتقدي إطلالتها الأخيرة بـ “المتنمرين”، مؤكدة أن ذلك نابع من فشل البعض في الوصول إلى النجاح، وكتبت عبر خاصية “الاستوري” على “إنستجرام”: “وتجد من يتنمر عليك. . كم عدد الانقباضات التي سيحدثها بسبب فشله، وأسلوب حياته، ومظهره الخارجي لعائلته، وما إلى ذلك “

وتابعت حلمي: “وهو لا يعرف الشيء التالي الذي تفعله أو تفعله ويتنمر … اكتشفت أن هذا المتنمر فقير في الأخلاق، وسوء النجاح، وسوء الحب، وسوء الحب، وما إلى ذلك في المقابل … لست متأكدا من أنك لن تخاف من الناس ولن يستجيب لك الناس “.

جاء رد مي حلمي على النقاد، في ظل موجة من السخرية، بعد أن نشرت مقطع فيديو على متن يخت برفقة شقيقها، في دبي، مرتدية فستان صيفي مفتوح عليه نقش “النمر”.

وتناثرت عليها تعليقات ساخرة من الجمهور، فقال أحد المتابعين: “طبعا تعرف من ترسمني”، وكتب آخر: فينك يا أبو هشيمة.

وكانت مي حلمي قد أعلنت عن خطبتها، دون نشر صور من حفل الخطوبة، كما لم تكشف عن هوية خطيبها. وردا على سؤال للجمهور خلال دردشة عبر خاصية الاستوري حول “الوقت الذي تكون فيه سعيدة”، قالت مي: “أكتر حاجة بتخليني سعيدة لما خطيبي بيفسحني على يخت، بس بقاله شهرين ماودنيش، بيقول الدنيا برد”.

وولدت مي حلمي في حي المعادي، جنوب القاهرة، في 18 فبراير 1990، وسط أسرة ميسورة الحال، وشهدت خطواتها الأولي حالة من الارتباك، إذ تحمّست للتمثيل تارة، وللعمل في مجال السياحة تارة أخرى، لذا درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، تم درست الإرشاد السياحي.

وأخيرا استقرت مي حلمي على العمل بتقديم البرامج التليفزيونية، وفضّلت أن تناقش قضايا رياضية، وجاءت إطلالتها الأولى من خلال قناة “النهار رياضة” ثم انتقلت لقناة “أون سبورت” وبعدها عملت في قناة “الحدث اليوم” وتخصصت في مناقشة القضايا الرياضية الساخنة.

وتمنّت مي حلمي تكوين بيت وعائلة وأحبت المطرب محمد رشاد وتطور الأمر للزواج، وبدلاً من الفرح والسعادة حصدت التعاسة، إذ فوجئ متابعوها بظهورها في أحد المستشفيات وهي ترتدي فستان الزفاف وتبين أن خلافاً كبيراً دب بين أسرتها وعائلة زوجها حول قائمة المنقولات وعلى أثر ذلك تم إلغاء الزفاف.

وبعد فترة قصيرة تزوّجت مي حلمي من محمد رشاد وتم الزفاف بعيداً عن الأضواء، ولكن هذا المشروع لم يستمر طويلاً وحدث الانفصال سريعاً، وتردد وقتها أن مي حلمي تتعالي على عائلة محمد رشاد، وهذا الأمر جعل استمرار الزواج مستحيلاً.

ورفضت مي هذا الاتهام واتهمت محمد رشاد بالخيانة عبر حسابها على إنستجرام، إلا أن رشاد اكتفى بقوله “إن الله حليم ستار، وإذا بليتم فاستتروا.. والسكوت مش ضعف ولكن اتقى شر الحليم إذا غضب”.

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