نيقولا معوض يكشف سبب استقبال مولودته الجديدة وهو عار الصدر (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تساؤلات كثيرة رافقت تعليقات الجمهور على صورة الفنان اللبناني نيقولا معوض وهو يحمل ابنته المولودة وهو عار الصدر في غرفة العمليات، وخرج بنفسه ليوضح الأمر.

نشر معوض فيديو له مع مولودته، وعلق عليه عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”: “كان عابالي من أوَّل لحظة بنتي تعرف و تحِسّ انّو انا الملجأ تبعها (كل شي و انا عايِش).. غير طبعاً الفوائد الطبيّة لل skin to skin.

حبّيت شارك معكُن هالفيديو لحتى شجّع كل رجل عم يستعِدّ يكون أب يعيش هاللحظات لأنّو للأسف ما كتير منعرف عن الموضوع بالوطن العربي”.

يذكر أن زوجة نيقولا معوض وضعت مولودتهما الأولى في الثالث من مايو الجاري، وهو تاريخ وفاة والدته من 10 سنوات.

ومن ناحية أخرى، انتهى الفنان نيقولا معوض مؤخرا من تصوير مشاهده في فيلم “جدران”، الذي تشاركه بطولته الفنانة درة، وينتمي لنوعية أفلام الرعب والتشويق.

كما شارك نيقولا معوض في بطولة مسلسل “ع الحلوة والمرة”، الذي عرض عبر منصة شاهد vip، وعبر قناة MBC4 بعد ذلك، وهو من نوعية الأعمال الرومانسية الكوميدية، وتدور أحداثه حول الأعراس وحفلات الزفاف من خلال عودة شاب من الغربة ليكتشف أن كل ما اعتاد عليه في بلاده تم تغييره.

ومسلسل “ع الحلوة والمرة” من بطولة نيقولا معوض، دانا مارديني، وباميلا الكيك.

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