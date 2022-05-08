انت الان تتابع خبر لن تتخيل من هو حفيد الفنانة القديرة عواطف حلمي.. ممثل شهير دخل التمثيل من أوسع أبوابه .. ومفاجأة بشأن هويته ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - مع ظهوره الأول في عالم التمثيل من خلال مشاهد قليلة في الاختيار 2، نجح في أن يلفت الأنظار إليه، ونال إشادات المشاركين في الأعمال التي ظهر بها، ولمس قلب الجمهور، ليبدأ مع خطواته الفنية التالية في اكتساب أرضية أوسع لدى الجمهور والنقاد وداخل الوسط الفني، إذ يتنبأ له كثيرون بنجاح باهر ومستقبل فني مشرق، هو نور النبوي نجل النجم خالد النبوي.

- نور هو نجل الفنان خالد النبوي، له شقيق توأم يُدعى كريم.

- والدته (أماني) درست الديكور في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- تحدثت الفنانة نشوى مصطفى عن جمالها، والتي زاملتها في المعهد وتربطهما علاقة صداقة، وقالت عنها "كانت فتاة أحلام الدفعة بتاعتنا والدفعات التي سبقتنا وكذلك التي جاءت بعدنا".

- نور النبوي هو حفيد الفنانة القديرة عواطف حلمي من ناحية الأم.

- كشفت عواطف في لقاء تليفزيوني مع برنامج "بنت البلد"، عن حب نور للتمثيل وأنها نصحته بالابتعاد، مؤكدة له أن المجال الفني صعب، لكنه أصر على خوض التجربة ودرس التمثيل.- بحسب برنامج "بنت البلد" كانت والدته معترضة على عمله بالفن بسبب صعوبة المجال.

- عن التشابه بينه وبين والده خالد النبوي، قالت عواطف "يقرأ زيه، ومثقف زيه وماشي فعلا على الخط ولوحده".

- جمع عواطف ونور عمل وحيد حتى الآن، وهو "نقل عام"، والذي تم عرضه قبل شهر رمضان 2022، بطولة النجم الكبير محمود حميدة.

- قالت عواطف عن شقيقه كريم "يشبه والده خالد النبوي في الملامح أكثر من نور، ويدرس إدارة أعمال".