أشرف زكي يعلق على ترويج روجينا لمسلسلها الجديد من أمام الكعبة

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عما قامت به زوجته الفنان روجينا مؤخرًا، بالترويج لمسلسلها الجديد من أمام الكعبة وهو ما عرضها لانتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أشرف زكي، في تصريحات تليفزيونية، في برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: “بالنسبة للفنانة روجينا فهي راحت الكعبة وبتدعو ربنا يوفقها في عمل جديد وهذا أمر محمود والناس كلها بتدعو ربنا بالتوفيق في أعمالها، وحسبنا الله ونعم الوكيل فكل من يدعون أنهم رجال دين ويتربصون بمصر وفنانيها، وربنا هينصرنا في النهاية وسيحمي الله بلدنا من الفتن”.

وأثارت الفنانة روجينا حالةً من الجدل والغضب العارم في الأوساط الشعبية في مصر والوطن العربي، بعد إعلانها مسلسلها الرمضاني الجديد لعام 2023 من داخل الحرم المكي الشريف.

ونشرت روجينا مقطعًا وصورًا لها من أمام الكعبة المشرفة في الحرم المكي الشريف، وهي تمسك هاتفها المحمول وأظهرت عليه بوستر إعلان مسلسلها المقبل في شهر رمضان الذي يحمل اسم “ستهم” في محاولة للترويج للمسلسل.

يذكر أن روجينا خاضت السباق الرمضاني السابق بمسلسل “انحراف” الذي عرض حصريًا على شبكة تليفزيون النهار.

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