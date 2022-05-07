عمرو دياب ينعى شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - حرص الفنان عمرو دياب اليوم السبت، على نعي شهداء الوطن الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي الغاشم غرب سيناء، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتب عمرو دياب:"رحم الله شهداء الوطن وألهم اهلهم الصبر والسلوان والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان المتحدث العسكري أوضح في بيان نشره اليوم السبت، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي وإصابة 5 أفراد".

وأضاف البيان، أنه جار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكّدًا استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.