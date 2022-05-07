هاني شاكر ينعي شهداء الوطن في حادث غرب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - نعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة، شهداء الواجب فى حادث غرب سيناء، في بيان، جاء فيه إن هؤلاء الجنود البواسل استشهدوا وهم يؤدون أشرف وأنبل مهمة في خدمة الوطن على أيدي الإثم والإرهاب الذي يسعى إلى النيل من أمن واستقرار مصر ومحاولة زعزعة أمن واستقرار التنمية التي تشهدها مصر، في ظل قيادة رشيدة وجيش قادر على حماية ربوع الوطن ودحر الإرهاب.

وقدم الفنان هاني شاكر العزاء للشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة في شهداء الوطن الأبرار، تغمدهم الله برحمته وغفرانه، واختتم بيانه قائلا: تحيا مصر وطن آمن مستقر.

وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى، في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.