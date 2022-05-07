اتحاد الكتاب يدين الهجوم الإرهابي على محطة رفع مياه غرب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - أدان اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، بأشدِّ عبارات الإدانة، الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وأكِّد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب وقوف أعضاء النقابة صفًّا واحدًا مع أبطالنا من جنود وضباطِ قوَّاتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة في الحرب ضد هذا الإرهاب الخبيث.

وثمن اتحاد كتاب مصر الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل كافة للقضاء على هذا الإرهاب الأسود وتطهير أرض سيناء من هؤلاء الخونة.

حادث إرهابي غرب سيناء

وكانت مجموعة من العناصر التكفيرية شنت هجومًا على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، وأسفر الهجوم عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ومن جانبها، نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات شهداء الوطن من رجال ومقاتلي القوات المسلحة والذين سقطوا بسبب الحادث الإرهابي الغاشم بمنطقة غرب سيناء أثناء أداء واجبهم في الحفاظ على مقدرات البلاد وقدموا أرواحهم فداء لمصر.

وأكدت الوزيرة أن هذه الأعمال الوضيعة لن تنال من وحدة الشعب المصري ولن تزيده إلا لإصرارا على مواصلة البناء والتنمية، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين داعية الله ان يحفظ أبناء الوطن القائمين على أمنه وسلامته.