انت الان تتابع خبر ناقدة فنية شهيرة تكشف تفاصيل خطوبة أبوهشيمة من مى عز الدين.. أخيراً ظهرت الحقيقة اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثار منشور على صفحة الناقدة الفنية الكبيرة ماجدة خير الله الجدل والحيرة بإعلانها خطوبة مى عز الدين على رجل الأعمال أبو هشيمة.

تعاقدت الفنانة ياسمين صبري، على مسلسل جديد، يحمل إسم "الشادر"، برفقة الفنان أشرف عبد الباقى، ومن إخراج سامح عبد العزيز، فيما يعتبر الظهور الأول لها بعد ساعات من انفصالها عن زوجها، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 15 حلقة، على أن يتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وإنتاج مشترك بين شركتي "تكوين منى قطب" و"إنفنتي".

لجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبرى، انفصلت، عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في وقت سابق، بعد زواج استمر لمدة عامين ، وفى أول رد فعل على الإنفصال قامت ياسمين صبرى بحذف كافة الصور التى تجمعها بأحمد أبو هشيمة وهو الفعل ذاته الذى قام بحذف جميع صورهم معا.

وكان آخر حدث عائلي جمع ياسمين صبرى وأبو هشيمة هو حفل الإفطار الذى أقاماه لعائلتهم وأصدقائهم فى الأيام الأخيرة لرمضان وكأنها حفل توديع لحياتهم الزوجية.