انت الان تتابع خبر يحيى الفخراني يرد على شائعة مرضه ووفاته وهذا ما قاله اتفرجوا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خرج الممثل المصري ​يحيى الفخراني​ عن صمته ورد على الأخبار التي طالت هذه المرة حياته وحياة عائلته، مؤكدا أنه في منزله وكل الأخبار التي تفيد عن تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ونقله للمستشفى هي كاذبة.

وقال يحيى الفخراني، في تصريحات لـ"الوطن": "الحمد لله أنا تمام، ودي كلها إشاعات مغرضة".

إنتشرت يوم أمس عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد بوفاة الممثل المصري يحيى الفخراني بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

وتصدر إسمه الترند في محركات البحث مما سبب بلبلة كبيرة وأقلق محبيه، ما دفع نقابة المهن التمثيلية في مصر أن تنفي صحة الخبر تماماً، كما أنه يقضي إجازة العيد برفقة أسرته حالياً.