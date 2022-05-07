يحيى الفخراني يخرج عن صمته بعد انتشار شائعة مرضه ووفاته

ابو ظبي - احمد الجزار - كسر النجم يحيى الفخراني صمته ورد على الأنباء التي انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات الماضية عن أزمة صحية تسببت في وفاته.

وعبر الفخراني، 77 عاما، عن غضبه واستيائه من انتشار أخبار كاذبة عن حياته، مؤكدا أنه في منزله.

وأضاف الفنان، أن كل ما يشاع عن نوبة قلبية مفاجئة إصابته ونقله للمستشفى غير صحيح على الإطلاق.

وأشار الفخراني إلى أنه بخير ولا داعي للقلق، معلقاً: “الحمد لله إني كامل، وكل هذه إشاعات كيدية”.

تصدّر اسم النجم التريند أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، فور انتشار شائعة وفاته ومرضه، وهناك من رحمه، فيما شن كثير من المتابعين الهجوم على الصفحات التي نقلت الخبر، إذ سرعان ما علموا أن هذا الخبر كاذب.

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، قالت في تصريحات صحفية أن يحيى الفخراني على قيد الحياة وبصحة جيدة وهو في منزله مع زوجته الكاتبة لميس جابر، مضيفة أن ما هو موجود. لا علاقة للحقيقة التي يتم الإبلاغ عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت نهال أنها اتصلت بيحيى الفخراني، الذي أكد أنه بصحة جيدة، مضيفة أن هناك حالة من الانزعاج بين أفراد أسرته بسبب استغلال بعض الأشخاص لاسمه وإحداث حالة من الارتباك دون داع.

وأشارت نهال عنبر إلى أن سبب هذه الإشاعة هو وجود صفحات غير معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي أرادت فقط التفاعل معها، فاستغلت اسم فنانة قادرة تحمل اسمها على الساحة الفنية، متابعين أنها تريد متابعين. من يهتم بنجوم الفن للتحقيق في مثل هذه الأخبار وعدم نقلها. من صفحات “وهمية” إلا بعد التحقق من المصادر الرسمية.

اقرأ أيضا