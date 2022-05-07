انت الان تتابع خبر مصير مروع ومفزع لـ رحمة أحمد بطلة مسلسل الكبير أوي 6 ! ما كشفته لميس الحديدي صدم واذهل الجميع! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفزعت الفنانة الشابة رحمة أحمد، الشهيرة بشخصية "مربوحة" زوجة "الكبير" في مسلسل "الكبير أوي 6" جمهورها بعد تأكيدها حقيقة خضوعها لعملية جراحية خطرة غب الكُلى وهو ما جاء على لسان الإعلامية لميس الحديدي.

وجاء كشف الفنانة المفزع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة وكشفت "أحمد"عن تعرضها للمرض بسبب حصوات في المرارة ومشاكل في الكليتين، واضطرارها للخضوع لجراحة خلال الفترة المقبلة وهو ما دفع الجمهور للدعاء لها بالرحمة خوفاً من مصير محزن ينتظرها في غرفة العمليات.

وضمن كشفها أيضاً قالت رحمة: "عندي حصوات في المرارة وخضعت للعديد من التحاليل خاصةً أنني أعاني من مشاكل في الكلى... وأستعد لعملية جراحية الأيام المقبلة"