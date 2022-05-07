انت الان تتابع خبر إشتباكات وتدافع في حفل محمد رمضان الأخير اتفرج السبب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهد الحفل الذي أحياه الفنان المصري ​محمد رمضان​ في مدينة جدّة بالمملكة العربية ​السعودية​، تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وافتتاح حفلات موسم جدّة 2022، تضارب بالأيدي بين الجمهور حيث اشتبكت مجموعة من الشباب مع بعضها البعض أثناء الحفل، وتمكن منظّموه من الفصل بينهم وإنهاء الخلاف.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة الإشتباك.

وقدّم رمضان في الحفل باقة من أغانيه الشهيرة، منها "نمبر وان" و"الملك" و"مافيا".

وكان قد توجه رمضان برسالة إلى الجمهور معلقاً على الحفلة مكتفياً بعبارة "نجحنا