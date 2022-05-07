استشهاد ضابط و10 مجندين بعد إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

ابو ظبي - احمد الجزار - نجحت القوات المسلحة فى إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، بعد تصدى القوة العاملة بالنقطة للعناصر الإرهابية، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري، فى بيان له: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد»، مضيفا أنه يتم مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء .

وشدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة مستمرة فى جهودها المضنية فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.