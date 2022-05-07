بفستان جرئ.. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:28 مساءً - شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت منة فضالي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا ذهبيا مطرزًا مكشوف الصدر، وتركت شعرها منسدلًا على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، كما اعتمدت مكياجا ناعما زاد من جمال إطلالتها.

وتنتظر منة فضالي عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسرحية "عيلة لاسعة جدا"، بطولة أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، مروة عبدالمنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

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