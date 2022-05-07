بوسي شلبي تضرب ميرهان حسين على المسرح بعد تقليدها لها وتتوعد “مربوحة” (فيديو)

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت بوسي شلبي، فيديو عبر حسابها على “إنستجرام” وهي تقوم بضرب مريهان حسين على المسرح، بالباركة بعد أن قامت الأخيرة بتقليدها في أحد مشاهد مسرحية ” الليلة الكبيرة” التي تعرض حاليًا في السعودية.

توعدت الإعلامية بوسي شلبي “مربوحة” بعدما قلدتها في أحداث مسلسل”الكبير أوي 6″ وتحديدا حلقات مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي.

ونشرت بوسي شلبي فيديو من مشاركتها في مسرحية “الليلة الكبيرة” التي تعرض في المملكة العربية السعودية ضمن احتفالات عيد الفطر.

وفي أحداث المسرحية تقوم ميرهان حسين بتقليد بوسي شلبي وترتدي “باروكة” تشبه تصفيفة ولون شعر الإعلامية الشهيرة، فتقوم بوسي بالظهور على المسرح وخلع “باروكة” ميرهان وضربها بها.

وقالت لها في الفيديو “باروكتي لو سمحتي.. التريندات مش بالباوريك أنا مش هلاقيها منك ولا من أبلة فاهيتا ولا من بتاعت المزاريطة”.

وتابعت: “عايزين تبقوا مذيعات مش بالباوريك ولكن بالشغل الصح”.

وكتبت بوسي تعقيبا على الفيديو: “شوفوا عملت إيه لما ميريهان حسين فكرت تقلدني في الرياض لسه بتاعة المزاريطة دورها جاي”.

وكانت “مربوحة” قلدت الإعلامية بوسي شلبي وهي تسير على السجادة الحمراء وتصور بهاتفها المحمول لايف الأجواء وتتحدث عن الإطلالات في حلقات مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي ضمن أحداث مسلسل “الكبير أوي 6”.

كما أعادت للأذهان لقاء بوسي شلبي بالنجم العالمي جون ترافولتا، وهي ترحب به قائلة” أنت أيام شبابي الحلوة كلها”.

لتظهر “مربوحة” ترحب بالفنان أحمد سعد وتقول له “يا أحلى أيام صنايع” وتضيف لتطلب من “هجرس” أن يدعوه للمهرجان وتطلب منه أن يأتي إلى المزاريطة، كما فعلت بوسي شلبي وطلبت من الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن يدعوا “ترافولتا” لمهرجان بمصر.

يذكر أن مسرحية “الليلة الكبيرة” بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، حسام داغر، طه دسوقي، ميرهان حسين، توتا، والمسرحية من تأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.

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