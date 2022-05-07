انت الان تتابع خبر اليكم ماذا قال ..مبروك عطية بهجوم ناري على الشامتين بطلاق ياسمين صبري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر الداعية الديني الدكتور ​مبروك عطية​ عن إمتعاضه من المنشورات التي تعبر عن شماتة البعض بطلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال ​أحمد أبو هشيمة​، ونشر فيديو عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي قال فيه: "الزواج شريعة ربنا وأشيع أنهما تطلقا والطلاق شريعة ربنا.لماذا انقلبت الدنيا هكذا؟".

وتابع :"أهداها خاتماً في الأول بـ3 ملايين جنيه... هل كنتم معه خلال كتابة الفاتورة؟ النائب المحترم لو كان استشارني كنت نصحته بدفع 30 ألف جنيه فقط، بدلاً من هذه الملايين، والباقي تصدق به للفقراء، فإذا قال لي إنه يتصدق ويخرج الزكاة ويعمل الخير، فهو حر بماله وليس من شأن أحد التدخل".وأضاف قائلاً:" أن كل من يشمت ويتحدث عن الهدايا الثمينة التي تمتلكها ياسمين، بأنهم يغارون منها، ويتمنون لو كانوا مكانها مطالباً الجميع بعدم التدخل في شؤون غيرهم".