نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر القبض على 13 متهمًا في فيديو التحرش الجماعي بسائحتين في الأهرامات (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - في أقل من 72 ساعة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بالتحرش بسائحات أجنبيات ومضايقتهن خلال عيد الفطر بمنطقة الأهرامات.

وحدة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو – مدته 38 ثانية- لحظة محاولة فتيات أجنبيات الفرار إثر تعرض عدد من الأشخاص لهن ومحاولة ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن.

وظهرت سائحتان في مقطع الفيديو، في منطقة الهرم وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية، للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.

عكف ضباط مباحث السياحة والآثار بالجيزة على فحص الفيديو وتحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 13 متهما وأمكن ضبطهم بعد تقنين الإجراءات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

تفاصيل التحقيقات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بالتعاون مع مباحث السياحة والآثار، عن أن الصبية المتهمين بالتحرش بسائحتين في منطقة الأهرامات، يسكنون بمنطقة أبو النمرس جنوب الجيزة، وأغلبهم أصدقاء وجيران وخرجوا في مجموعة للتنزه بالمنطقة الأثرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضافت التحريات، أنه عقب تحديد هوية المتهمين من خلال فحص مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجمع التحريات والمعلومات عنهم، تم استئذان النيابة العامة وإلقاء القبض عليهم من منازلهم بمدينة أبو النمرس، وتولت قوة أمنية من مباحث الجيزة والسياحة والآثار ترحيلهم إلى قسم شرطة الهرم، ومنه إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبيَّن عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات في هذا الشأن.

وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية “13 طالبا أعمارهم تتراوح بين 13-15 عامًا، كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأفادوا بأنهم حال مشاهدتهم سائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما وإن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش.

كما تبيَّن أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر المقطع المُشار إليه عبر تطبيق الـ”واتس أب”، فيما نشره مرشد آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

اقرأ أيضا