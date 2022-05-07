انت الان تتابع خبر محمد إمام يشوّق الجمهور لفيلمه الجديد اتفرج صوره والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شوق الممثل المصري ​محمد إمام​ الجمهور لفيلمه الجديد "عمهم" عبر نشره البوستر الدعائي على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مستخدماً خاصية القصص القصيرة.وكان قد كشف سابقاً عن موعد طرح الفيلم حيث قال: "عمهم صيف 2022 إن شاء الله".

الجدير ذكره أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كلٌ من: سيد رجب، هدى المفتي، محمد لطفي، ​آيتن عامر​ ومحمود حافظ.. وتوقع المتابعون ان يحقق فيلم عمهم نجاحاً كبيراً خلال موسم الصيف