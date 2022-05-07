انت الان تتابع خبر لن تتوقع من هي زوجة النجم شريف منير الثانية.. فنانة شهيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لورا عماد، أعلنت في وقت سابق عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد غياب 22 عاما، من خلال حكاية "وأنسى روحي وياك"، ضمن أحداث مسلسل "نصيبى وقسمتك 4".

وكشفت لورا عن سبب ابتعادها عن التمثيل في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، في مارس من العام الماضي، قائلة: "اعتزالي حصل بالصدفة، وبعد فريدة بنتي حسيت إني متدبسة وعندي مسؤولية كبيرة".وشاركت لورا في أعمال: "السيد هيصة، البطل، الرجل الآخر، أرض الخوف، سوق المتعة، لو كان ده حلم".

لورا هي زوجة الفنان شريف منير، وأنجبت منه ابنتيها فريدة، كاميليا.

ومن جانب آخر، قدمت لورا عماد آخر عمل وهو سوق المتعة الذي عرض في عام 2000 اي منذ 22 عاما؛ وكان من بطولة محمود عبد العزيز، وإلهام شاهين، وفاروق الفيشاوي والعديد من الفنانين وهو إخراج سمير سيف ومن تأليف وحيد حامد.