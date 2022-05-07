حيوان غريب يثير الذعر في الإسماعيلية خوفًا من خطورته (صور)

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ابو ظبي - احمد الجزار - أثار حيوان غريب على هيئة كلب الذعر في الإسماعيلية.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر صورة لحيوان غريب نشرته إحدى الصفحات على فيسبوك، حيث كشفت أن أحد المتابعين لها من سكان عزبة أبو عمر التابعة لمدينة أبو صوير في الإسماعيلية لاحظ ظهور حيوان غريب على هيئة كلب أو سلعوة، والتقط صورا له، مضيفة أن هذا الحيوان ظهر منذ 10 أيام وما زال يتجول في المنطقة.

وأعرب رواد التواصل عن مخاوفهم من خطورة هذا الحيوان وإمكانية تعرضه للأطفال والمارة بالأذى، فيما أكد آخرون أن الحيوان هو بالفعل كلب، لكنه مصاب بالجرب الذي أدى لتحول جلده لهذا الشكل واللون.

وكشف المغردون انتشار مرض الجرب للكلاب في منطقتي أبو راجح والسلام، مطالبين مسؤولي الطب البيطري أو أي جهة حكومية بالتدخل لعلاجه والتعامل معه لمنع انتشار العدوى.

وكشف مصدر في محافظة الإسماعيلية أن “الصور الملتقطة لـ”الكائن الغريب” والمتداولة بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي كانت في قرية أبو عمر التابعة لمركز أبو صوير في محافظة الإسماعيلية”، لافتا إلى أنه “بفحص الصور التي جرى تداولها تبين أن الحيوان مجرد كلب، لكنه مصاب بمرض الجرب”.

وأضال المصدر: “الكلب في حالة متقدمة من المرض، وليس كائنا غريبا كما وصفه مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت الصور”، حيث حذر المصدر من “الاقتراب من هذا الحيوان وملامسة جلده، وأن المرض الذي يعاني منه وتسبب في ظهوره بهذا الشكل المرعب للبعض، مرض ينتقل للإنسان ويصيبه بالعدوى”.

كما أشار المصدر إلى أنه “جرى توجيه تعليمات عاجلة لإدارة أبوصوير البيطرية بسرعة التدخل لفحص هذا الكلب المريض وعلاجه، مع العمل على عزله بعيدا عن المواطنين والأطفال وذلك حفاظا عليهم وتجنبا لانتقال العدوى”.

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