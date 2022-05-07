ابنة أحمد راتب تهاجم حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي: “تقليد أعمى ملوش علاقة بينا”

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت لمياء أحمد راتب، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، عن رأيها في حفل زفاف الفنان محمد فراج وزجته الفنانة بسنت شوقي، الذي أقيم أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى، بسهل حشيش في الغردقة.

وكتبت لمياء أحمد راتب، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، جاء فيه: غريبة قوي فكرة إن الفرح شبه أفراح الأجانب بالظبط، ووقفتهم قدام بعض، والراجل اللي في وسطهم كأنه قسيس بيجوزهم زي ما بنشوف في الأفلام.

وتابعت: ليه؟.. ليه بقينا كارهين كل حاجة شبهنا وعندنا إصرار نقلد تقليد أعمى ملوش علاقة بينا، عقدة الخواجة اللي مدمرة هويتنا طول الوقت.

وتعرض محمد فراج، لموقف محرج خلال حفل زفافه، حيث تعثر في فستان بسنت، وكاد أن يسقط ولكنه سيطر على الموقف قبل أن يقع، وواصل الرقص، وسط تصفيق الحاضرين.

وحرص على حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، والفنانة هنادي مهنا، والفنان أحمد حاتم، والفنان إياد نصار، وغيرهم.

وعلى جانب آخر، وجه محمد فراج، رسالة إلى زوجته بسنت شوقي خلال حفل زفافهما، حيث بدأ الحفل بتسليم والد بسنت ابنته لمحمد فراج، وبعدها وجه فراج كلمة لبسنت، قائلًا: أنا ممكن أتكلّم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعًا مش هينفع أقول كل اللي جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل إني بحبك، إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك، وإنه اتغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض.

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