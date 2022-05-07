انت الان تتابع خبر هذه الطفلة اصبحت اشهر ممثلة وملكة جمال وتزوجت من ابن الفنانة ناهد فريد شوقي.. لن تصدق من هي! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت على مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي.

وذكرت أن الحفل استمر للرابعة صباحا، لكنها لم تعلم بالنتيجة إلى في التاسعة من صباح ذلك اليوم، حين بدأ هاتف منزاها بالرنين الذي لم يتوقف بسبب الصحافة التي أرادت التصوير في منزلها ومقابلة أهلها.يُشار إلي أن الفنانة داليا البحيري كانت متزوجه من الراحل “فريد المرشدي” إبن المنتجة والفنانة “ناهد فريد شوقي” وشقيق الفنانة “ناهد السباعي”، أي أن داليا البحيري كانت بمثابة زوجة شقيق الفنانة ناهد السباعي.

وأنجبت الفنانة داليا البحيري من زوجها الثانى الراحل فريد المرشدي إبنتها “قسمت” التى عمتها هي ناهد السباعي ، وتجدر الأشارة إلي قوة العلاقة بين الفنانة وإبنة شقيقها الراحل، الذي توفي منذ فترة طويلة علي إثر حادث أليم .