انت الان تتابع خبر المواقع تشتعل بخبر زواج أبو هشيمة من مي عز الدين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد ان ضجت مواقع التواصل بخبر طلاق ياسمين صبري من زوجها رجل الاعمال احمد ابو هشيمة، انتشرت اخبار صادمة اثارت الكثير من البلبلة، تفيد بزواج أبو هشيمة​ من الممثلة ​مي عز الدين​، وشاركت الناقدة الفنية ماجدة خير الله هذا الخبر، واكدت عبر حسابها الخاص: ان أحمد بو هشيمة خطب مي عز الدين، وتابعت :"ألف مبروك يا حبيبتي إشترطي على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين لتأمين مستقبلك يا روحي".

إنتشر هذا المنشور بشكل مكثف بين المتابعين الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الخاصة، وتفاعلوا معه، وانقسمت معه الأراء بين مبارك للثنائي، وبين مهاجم لهما وخاصة انه لم يمر ايام على طلاقه من ياسمين صبري، لكن تبين لاحقا ان الخبر لا أساس له من الصحة، وأن حساب ماجدة تم إختراقه، ونشر اشاعات من خلاله، الأمر الذي أحدث بلبلة في مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر ان اسم ياسمين صبري واحمد ابو هشيمة قد تصدر المواقع مؤخرا بعد الاعلان بشكل رسمي عن انفصالهما، وبعد ان اكدت الفنانة ان الطلاق وقع فعليا وبطريقة حضارية ودون مشاكل.

وفيما خص سبب الانفصال، اشار موقع "فوشيا" ان مصدر مقرّب من الثنائي قال ان الطلاق بينهما لم يقع بعد، وإنما حصل الإنفصال، مؤكداً ان عودتهما لبعض شبه مستحيلة، حيث ان ياسمين صبري طلبت الطلاق ووافق احمد ابو هشيمة نزولا عند رغبتها، وذلك بسبب موضوع الانجاب وعودة ياسمين للتمثيل بعد انقطاع لمدة عامين متتاليين، حيث انها ترغب بالعودة الى الفن وتأخير الانجاب في الوقت الحالي، وهذا ما يعارضه احمد ابو هشيمة.

وفي اول تعليق لها بعد الانفصال، نشرت ياسمين صبري، عبر حسابها على تويتر، تغريدة كتبت فيها: "مع كل يوم جديد أصبح نسخة أفضل من نفسي"، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير وأكدوا على وقوفهم بصفها.