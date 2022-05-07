انت الان تتابع خبر الحزن يخيم على الأوساط الفنية بعد فاة بطل مسلسل Friends والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توفي بطل مسلسل ​Friends​، الممثل الأميركي ​مايك هاجرتي عن عمر يناهز 67 عاما، في لوس أنجلوس، من دون الكشف عن الأسباب، وفق ما أعلنته أسرته.

كما أعلنت الممثلة الكوميدية بريدجيت إيفرت، في منشور لها على مواقع التواصل، تؤكد فيه خبر وفاة مايك هاجرتي، شريكها في المسلسل الكوميدي Somebody Somewhere، وقالت: "ببالغ الحزن أعلنت عائلة مايك رحيله أمس في لوس أنجلوس"، وأكدت انه ممثل محبوب، ومميز، يمتلك شخصية دافئة ومضحكة.

كما نعاه عدد كبير من الممثلين والمخرجين، منهم الممثل والمخرج جاي دوبلاس الذي كتب في تغريدة عبر التويتر: «مايك هاجرتي كان ممثلاً ورجلاً عظيماً، سأفتقده، سيبقى في قلوبنا إلى الأبد»، كما كتب شون ماسترسون، ممثل مجلس مدينة شيكاغو «ارقد في سلام مايك هاجرتي، شخص مضحك ومحبوب شكراً على عقود من الضحك».

وكان قد قدم هاجرتي، شخصية السيد تريجر مالك مبنى مسلسل Friends الشهير، والذي كان يشرف على كل إصلاحات شقة الأبطال، ووقعت بينهم العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات، كما شارك مايك في سلسلة «ساينفيلد» الكوميدية في شخصية صاحب متجر ملابس، وظهر في عدة أعمال كوميدية أخرى منها «لاكي لوي» و«ذا جورج كارلين شو» ومؤخراً في سلسلة «بروكلين ناين-ناين».