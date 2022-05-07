انت الان تتابع خبر كيف قطعت آمبر هيرد اصبع طليقها جوني ديب؟ تصريحات صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدثت الممثلة العالمية ​آمبر هيرد​ يوم الخميس خلال تقديم إفادتها أمام المحكمة، في قضية التشهير التي رفعها زوجها السابق الممثل العالمي ​جوني ديب، وتحدثت عن تعرضها للعنف ولاعتداء جنسي من قبله ​، إثر نوبات الغضب التي كانت تنتابه بسبب تناوله المخدرات والكحول.

وتحدثت هيرد عن الشجار الذي فقد فيه ديب إصبعه، مؤكدة انه بدأ بالصراخ فجأة ورماها بزجاجات وعبوات، وأمسكها من رقبتها وهددها بتشويهها بزجاجة مكسورة، ومزق الثياب التي كانت ترتديها، وقالة باكية "دفعني نحو الحائط وصرخ بي، قائلا إنه يكرهني وأنني دمرت حياته"، ففقد اصبعه في هذه الواقعة.

يذكر ان الممثل الشهير قد اشار في إفادة عرضت في المحكمة، أن زوجته هيرد قطعت إصبعه خلال أحد شجاراتهما، في عام 2015 في أستراليا، حيث ألقت زجاجة عليه، ما أدى إلى قطع إصبعه ليعثر عليه الطاهي الذي يعمل لديهما، موضحا حينها انها كانت الأعنف تجاهه ونفى ضربه أي امرأة في حياته.

ومن جهته، أشار الحارس الشخصي لديب إلى أنه وثق بعض إصابات النجم، بما في ذلك تورم في عظم الوجنة، وخدش في الأنف والجبهة والخد، مؤكدا أن هيرد اعترفت له بأنها ألقت بزجاجة مكسورة على ديب وقطعت إصبعه، لكنهت نفت تلك الادعاءات في ما بعد.

هذا ويقاضي ديب بوغيره، زوجته السابقة هيرد، في دعوى تشهير تطالب بتعويض 50 مليون دولار، قائلا إنها شوهت سمعته عندما زعمت أنها كانت ضحية للعنف المنزلي، وبالمقابل رفعت هيرد دعوى قضائية مضادة تطلب 100 مليون دولار، بتهمة تشويه سمعتها من قبل ديب.