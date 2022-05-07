انت الان تتابع خبر يحيى الفخراني يتصدر مواقع التواصل ومحركات البحث بعد خبر وفاته بأزمة قلبية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، أخبارا تفيد بوفاة الممثل المصري ​يحيى الفخراني​ بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، وأثار الخبر البلبلة وأقلق المحبين والجمهور، وتصدر إسم الفنان التريند في محركات البحث.

وبدورها خرجت نقابة المهن التمثيلية في مصر لتنفي صحة الخبر تماماً، واكدت ان الفخراني بصحة جيدة، ويقضي إجازة العيد برفقة أسرته.

كما نفت أسرة الفنان المصري، شائعة وفاته، وأكدت أنه بخير ويقضي وقته برفقة عائلته، ولا صحة لما تم تداوله، واستنكرت ترويج مثل هذه الشائعات المزيفة، حسبما أفاد موقع صحيفة "الوفد".

وتفاعل المتابعون مع نفي خبر وفاة الفنان القدير، معبرين عن استيائهم من الأشخاص الذين ينشرون مثل هذه الشائعات المشينة والتي تؤثر سلبا على الجمهور وعائلة الفنان، كما تؤثر على الفنان نفسه، مطالبين بتشديد الرقابة على مطلقي الشائعات عبر مواقع التواصل للحد من هذه الظاهرة السيئة.

وكان آخر ظهور للفنان يحيى الفخراني خلال مشاركته في احتفالية يوم الشهيد التي أقيمت في مارس الماضي، بتعليق صوتي على فيلم تسجيلي بعنوان "من كل بيت مصري" الذي يتحدث عن الشهداء وتضحياتهم، وبمشاركة عدد من المبدعين والنجوم منهم سيد رجب وخالد الصاوي وعلى الحجار، وذلك تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

الجدير بالذكر ان الفنان يحيى الفخراني لم يشارك بالسباق الرمضاني لهذا العام على الرغم من النجاحات التي حققها العام الماضي، حيث يعتبر آخر مسلسل قدمه الفنان كان "نجيب زاهي زركش" وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن.