بعد النجاح القوي لمسلسل

انت الان تتابع خبر بعد النجاح القوي لمسلس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حقق مسلسل الكبير أوي الجزء السادس نجاحا كبيرا بعد عرضه في شهر رمضان المنصرم، ولكن كان هناك مشهد تسبب في مشاكل لطاقم المسلسل.

وانقسمت الأراء بين التضامن مع غضب الممرضين وبين أخرين رأوا أن اعتراضهم لا مبرر له بسبب عدم وجود إساءة لمهنة التمريض في المشهد الكوميدي، إلى جانب أن نفس المسلسل تظهر به شخصية "الدكتور ربيع" التي يجسدها بيومي فؤاد، دون أن يعترض أو يغضب أي من الأطباء.

وفي المشهد المقصود، تظهر رحمة أحمد في شخصية "مربوحة" زوجة الكبير التي تحاول أن ترتدي ملابس ملفتة لزوجها بعد حفل زفافهما، ومن بين ما ارتدته ملابس ممرضة، ودار بينها وبين أحمد مكي حوار طريف.

الجدير ذكره أن مسلسل "الكبير أوي 6" كان افضل مسلسل في شهر رمضان، حسب تصنيفات الجمهور.