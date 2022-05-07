انت الان تتابع خبر لماذا تم طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في الامارات .. وهذا ما شرطه عليها قبل الانفصال!! (اتفرج تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت مصادر مقربة تفاصيل جديدة في طلاق أحمد أبو هشيمة من ياسمين صبري، وتبين أن الانفصال تم في دبي بدولة الإمارات العربية، حيث تقوم الفنانة ياسمين صبري بتصوير بعض الإعلانات الخاصة بماركة كارتير العالمية.،

وكانت قد نشرت ياسمين صبري بعد خبر طلاقها على حسابها على موقع انستجرام: أنا سأعود أكثر جمالا أنا أصبح أجمل نسخة من نفسي مع كل يوم جديد.

وجدير ذكره أن شائعة الطلاق كانت قد تكررت أكثر من مرة، كان آخرها في شهر رمضان، ولكن تم نفيها من قبل بعض المقربين وخاصة بعد نشر ياسمين صبري صور من حفل إفطار في رمضان، والتظاهر بعدم وجود أي شيء مما نفى شائعة الانفصال