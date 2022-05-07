رسميًا.. تنازل أسر ضحايا حادث الشيخ زايد المتسبب فيه كريم الهواري نجل صاحب “هايبر وان”

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ابو ظبي - احمد الجزار - كشف جابر حسنين عم الشاب عبد الله درويش، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد المتهم فيه كريم الهواري نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، عن أن أسرة المرحوم (عبد الله) تنازلت رسميًا عن الدعوى الجنائية، وقبلت بالتصالح بشكل ودي بعد تدخل عدد من رجال الدين في الأزهر للصلح.

وأوضح جابر حسنين، في تصريحات صحفية، أن الأسرة تنازلت رسميًا في قضية كريم الهواري، وأقرت بالتنازل في تصالح بالشهر العقاري وتم تسليمه إلى دفاع الأسرة ليسلمه إلى هيئة المحكمة التي تتولى نظر القضية.

وبحسب حديث جابر حسنين أن جميع أسر الضحايا في حادث كريم الهواري، تصالحت وسيتم تسليم تلك التصالح للمحكمة من قبل الدفاع في حادث الشيخ زايد.

وأضاف أن «عبد الله» هو نجل شقيقه الأصغر، طالب في مدرسة الشيخ زايد الثانوية، وكان في سيارة والد زميله «سعيد» وقت أن دهستهم سيارة نجل «الهواري»، الذي يسير بسرعة جنونية في الشيخ زايد وماتوا في الحال، وأنه عندما وصل إلى مكان الحادث وجدوا الضحايا في حالة يرثى لها من قوة التصادم.

مصير كريم الهوارى بعد تنازل أسر الضحايا

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، إن تنازل أسر الضحايا عن قضية حادث الشيخ زايد المتهم فيها كريم الهواري تعني تنازل أسر الضحايا عن جنحة القتل الخطأ، وسيتم المحاكمة فيما يخص جناية تعاطي المخدرات والمسكرات، والتي تتراوح الأحكام فيها من سنة لـ 3 سنوات حبس.

وقال محمد حمودة دفاع كريم الهوارى، المتهم بالتسبب في مصرع 4 طلاب في حادث بالشيخ زايد، أن أي تصالح وتنازل من جانب أسر الضحايا، سيكون خلال الجلسة التى ستنطلق بعد قليل أمام هيئة المحكمة، وأنه جاهز للمرافعة والدفاع عن موكله.

وأضاف أنه لا يوجد لديه معلومات مؤكدة حول تنازل أسر الضحايا عن القضية والتصالح مع المتهم.

تنازل أسر الضحايا رسميًا أمام المحكمة

تنازل أسر ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد، والذى راح ضحيته 4 طلاب، عن القضية أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

واتهم فى الحادث “كريم الهوارى”، بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميًَا بـ”حادث تصادم الشيخ زايد”.

وكان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

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