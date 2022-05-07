دينا ونجلها يجريان تحاليل طبية في فرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:25 مساءً - أثارت الفنانة الاستعراضية دينا ، حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حول حالتها الصحية وابنها على، وذلك من خلال رسالة غامضة ولم تكشف عن أى تفاصيل.

وقالت دينا :" أنا وعلى بنعمل شوية تحاليل" ومن المعروف أن دينا وابنها حاليا يتواجدان في فرنسا.

وتلقت دينا ، العديد من التعليقات من عدد من المشاهير ولعل من أبرزهم بسمة ورحاب الجمل وسويت بدر وشريف مدكور يدعون لها بدوام الصحة والسلامة هي وابنها وحرصت دينا على الرد عليهم بتعليق أخر قائلة : خير ان شاء الله.