انت الان تتابع خبر زهرة الخرجي تكشف عن عدد عمليات التجميل التي خضعت لها اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - قالت الممثلة الكويتية ​زهرة الخرجي​ إنها لا تخاف من الشيخوخة، وتحب جميع مراحل عمرها، وأشارت إلى أنها لم تخضع لعمليات تجميل، وإذا كبرت واضطررت لإجراء عمليات تجميل، فلن تخضع لعمليات جراحية كبرى، وأكدت أنه من المستحيل أن تغيّر في ملامح وجهها من خلال عمليات التجميل وعما إن كانت تقبل بأداء أدوار أصغر من عمرها، قالت :"ماله داعي، ونحن أخذنا كل الأدوار من الصغر للكبر، والأفضل أن يؤدي كل فنان الأدوار التي تليق بعمره حتى يكون أكثر إقناعاً للمقاطع".

كلام الممثلة زهرة الخرجي جاء في حوارها مع الزميلة أمل عاطف في جريدة "الراي" الكويتية