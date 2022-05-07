انت الان تتابع خبر كبر وأصبح فناناً عربياً بشهرة عالمية.. خمنوا هوية هذا الطفل من يكون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في صفحاتهم، مجموعة صور للفنان المصري ​عمرو دياب​ عندما كان لا يزال طفل.وعبر المتابعون عن حبهم الكبير لعمرو دياب وأبدوا إعجابهم بخفة دمه الواضحة في طفولته، وبملامحه البريئة.

وعمرو دياب هو مغني، وملحن، وممثل مصري. يعد واحدا من أشهر المغنيين في الوطن العربي، وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها: اللغة الإنجليزية، واللغة الروسية، واللغة الكرواتية، واللغة البلغارية، واللغة التركية، واللغة الألبانية، واللغة الهندية، واللغة اليونانية، واللغة الفرنسية. تميز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه، وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.



