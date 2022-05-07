انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تضع الإعلامية منى الشاذلي في موقف محرج.. تمنت لو تنشق الأرض وتبتلعها من الإحراج اتفرج التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وضعت الفنانة ياسمين صبري الإعلامية منى الشاذلي في موقف محرج أثناء استضافتها على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي أقيمت قبل سنوات.

وبررت ياسمين صبري رفضها طلب منى الشاذلي، بـأنه كان من المفترض على فريق برنامجها أن يقوموا بتصويرها وهي متجهة لإجراء اللقاء، من أجل إبراز فستانها بالكامل.

وتعد منى الشاذلي واحدة من أهم المذيعات في مصر حيث حققت نجاحات كبيرة منذ بدايتها وعملها في البرامج السياسية وحتى تركها لهذا المجال والانتقال لمحاورة المشاهير في برنامجها معكم منى الشاذلي الذي يُعرض على قناة سي بي سي.