انت الان تتابع خبر بالصور.. مي حلمي تتألق بالتيجر الجريء.. جذبت الأنظار بوجودها وسط البحر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية مي حلمي بمشاركة جميع متابعيها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، بأحدث إطلالاتها أثناء تواجدها في دبي.

مي حلمي تتألق بالتيجر الجريء

وهي ظهرت بالكثير من اللقطات التي نشرتها من خلال خاصية القصص المصورة “استوري” على انستجرام، أثناء تواجدها على متن أحد اليخوت مع شقيقها، وهي تتألق بفستان صيفي مفتوح تتميز بنقشة التايجر وشعرها الليس الأشقر المنسدل على كتفها، وحصلت على إعجاب جميع المتابعين.

مي حلمي تثير الجدل بخصوص زواجها

وكانت قد أعلنت مي حلمي في الفترة الماضية عن ارتباطها أثناء الشهور الماضية، وهي حرصت في الوقت نفسه على عدم الكشف عن هوية الشخص الذي ارتبطت به، وردت على السؤال الخاص بأحد المتابعين عن شخصيته، وقالت “هخبي لحد ما ولادي يروحوا المدرسة”.

وعد زواج مي حلمي

وأثارت الإعلامية مي حلمي الجدل مرة أخرى بخصوص موعد الزواج، وكتبت منشور غامض قالت فيه “أنت الشخص الذي تقف دائماً خارج قاعدة القلب أو العقل”، وعادت تثير جميع التساؤلات مرة أخري حول الموعد الخاص بزفافها، وذلك بعد أن نشرت وجهاً كتعبير عن العروسة وعليه تعليق “ابدأوا العد”، وكشفت عن خطيها بعد طلاقها من الفنان محمد رشاد، وقالت أنه ليس مصري الجنسية ويعمل رجل أعمال وهو لا يحب الظهور على وسائل الإعلام، وأنها ما زالت تنتظر موافقته على الظهور أمام الكاميرات.