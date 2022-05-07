انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تتوجه برسالة لمخرج مسلسل الكبير أوي 6 اتفرج ماهي ولماذا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجهت الممثلة المصرية دنيا سمير غنام رسالة شكر للمخرج أحمد الجندي ونشرت صورة له عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.وقالت دنيا:" "أحمد الجندي المخرج الكبير والأخ والصديق مهما قلت مش هقدر اتكلم عن الاستمتاع والراحة الرهيبة اللي بحسها وأنا بشتغل معاك والنجاحات اللي حققتها معاك الحمدلله، شكرا على كلامك".

وجائت رسالة دنيا بعدما تحدث أحمد الجندي عن موهبة وقيمة الفنانة ​دنيا سمير غانم​.

إنتشرت رسالة دنيا بين المتابعين الذين تفاعلوا معها وأكدوا على الكلام الذي قاله أحمد الجندي وأشادو بموهبة دنيا.